Antoine FRAMERY

Actuellement étudiant en 2ème année de BTS communication à Sup’de Com Paris, ma formation m’offre la possibilité d’effectuer un stage de communication d’une durée d’un mois (17/11 au 19/12)



On dit de moi que je suis quelqu’un de travailleur, motivé, passionné par ce qu’il entreprend.

Véritable passionné d’aéronautique, je suis titulaire de la licence de Pilote privé et je vole dès qu’un moment libre se présente à moi.

Je n’ai pas un parcours ordinaire puisque je suis titulaire d’un Baccalauréat série scientifique et que j’ai suivi un an de formation dans une faculté de physique chimie en Bretagne.

Cependant, il s'est avéré que je ne souhaitais pas évoluer dans ce domaine plus tard mais bien dans celui de la communication, secteur pour lequel j’ai une véritable passion.







Mes compétences :

Communication

Aviation civile

Aviation privée

Gestion de projets

Gestion des stocks et approvisionnement

Mac

Granttproject