Megan LABAT

Mes compétences :



Réalisation de diaporamas

Organisation des déplacements

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Accueillir et intégrer les nouveaux salariés

Traiter une demande client en totalité

Archiver, indexer, numériser et classer les documents

Traiter et transmettre les décisions

Concevoir et rédiger des courriers, compte rendus

Effectuer la frappe de documents

Réceptionner les appels téléphoniques et les orienter

Contrôler l'accès et la circulation des personnes

Accueillir les personnes et identifier leur demandes