Henry DOULAT

- Forte expérience de réalisation de grands projets industriels en électricité en France et à l'exportation



- Direction d'équipes importantes et multinationales



- Expérience des négociations internationales: Clients, Ingénieurs Conseil, Partenaires, fournisseurs



- Solides connaissances techniques en distributions électriques THT, HT, BT et systèmes de contrôle-commande



- Expert dans la filière technique ALSTOM Power, participe à la défense des intérêts d’Alstom dans les contentieux judiciaires



- Depuis 2014 : Expert près la Cour d’Appel de Paris – Électricité Industries (E.2.1) et Bâtiment et Travaux Publiques (C.1.7)