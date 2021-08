Henry-Emmanuel THYÉBAULT

Mes compétences :

Simulations numériques criticité/radioprotection

Programmation orientée objet

Codes de calcul de transport de particules dans la matière

Analyse de données



Fort dune première expérience sur l'étude d'un réacteur à neutrons rapides lors de ma thèse de

doctorat (collaboration européenne GUINEVERE/FREYA) puis d'une seconde expérience dans l'industrie en tant que consultant, j'ai développé de fortes compétences dans l'utilisation des codes de calculs de transport de particules dans la matière pour des études de criticité/radioprotection. En outre, certaines missions, réalisées pour l'IRSN et différents sites CEA, m'ont permis d'acquérir une culture de la sûreté installation et transport, tant du point de vue des agressions internes qu'externes.



Doté d'un esprit inventif et d'une rigueur sur les aspects analyses des données et rédactionnel, je suis disponible pour un poste comportant essentiellement des études calculatoires et de développement, tout en pouvant également venir en soutien à des ingénieurs sûreté généralistes selon les besoins.