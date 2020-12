Henry METCHE

Scolaire BTS en fabrication mécanique ; j ai démarré mon activité professionnel en juillet 84 a Mécachrome en temps qu usineur et metteur au point : chef d équipe pieces aeronautique alu et métaux durs de 84 en juin 99 ; ensuite j ai rejoint Figeac -aero en temps que responsable technique toujours aero alu UGV et métaux durs ; mise au point usinage pièce aero en Italie société Rosselli ; et 3 ans mise en place d une filiale figeac aero en Tunisie ou j occupe la place de directeur de prod et technique ; en expatriation ; de 2012 a 2014

J ai terminé ma mission en Tunisie fin juillet 2014;

J ai repris sur le site Figeac France comme responsable technique et démarrage d une filiale figeac aero Wichita USA de septembre 2014 a novembre 2014



Mes compétences :

L usinage alu UGV et métaux durs aeronautique

Usinage aero petite et grande dimension

Mise en place service reglages outils coupants ; c

Creation et mise en place d un plan de formation u

Responsable technique; mise au point des pieces F

Manager; encadrer ; équipe de 30 a 60 personnes ;o