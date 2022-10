Hermes TOWANOU

Jeune dynamique et autonome, très passionné par les nouvelles méthodes de construction incluant le développement durable.



Étudiant en Master management et Développement des Patrimoines Immobiliers avec un cursus en alternance ayant pour objectif de faire de la conduite de travaux, des missions de pilotage de travaux ( maitrise d'ouvrage) ou de la gestion technique de patrimoines immobiliers.



Je fais du sport, j’aime la musique et aussi les voyages pour découvrir de nouvelles cultures.



Mes compétences :

AutoCAD & SolidWorks

Suivi de chantier

Gestion de patrimoine

Solidworks

RDM

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Création de plannings