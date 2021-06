Herve BERTH

16 années d'expérience dans la distribution (grande et spécialisée) avec des postes diversifiés qui prouvent ma capacité d'adaptation et qui m'ont permis d'acquérir une expérience large et diversifiée.

Des postes dans l'audit interne, la gestion de projets, la supply chain, l'animation de la démarche qualité dans la distribution spécialisée et le management opérationnel.

J'ai longtemps été rattaché à la direction générale notamment avec mon poste de directeur Performances et qualité pour Hygena Cuisines.



Ma principale réalisation est la réduction des Coûts de Non Qualité avec des résultats significatifs de - 33% en 2015 et - 13% en 2016 et donc de la qualité transverse de l'entreprise offerte aux clients (commerce, supply chain, transports, prestataires) et augmentation de la qualité clients (NPS et CRM)



Mon rôle est aussi d'assurer le respect et la mise à jour des procédures commerciales et logistiques dans les 130 magasins en France dans une démarche d'amélioration continue et collaborative.



Mes compétences :

Process

SAP

Auditeur interne

Rigueur

formation

conduite du changement

chef de projet

reduction des coûts

pack office

sens de la communication

vision transversale de l'entreprise

direction générale

comité qualité