Herve BOMMELAER

Je suis consultant en outplacement de Dirigeants et Expert en Networking / Réseau

Spécialiste des techniques de Réseau appliquées à la recherche d'emploi, à la dynamique professionnelle et au développement de business, j'exerce mon métier au sein d'un cabinet : Enjeux & Dirigeants Associés



J'ai participé à la création du premier accélérateur de recherche d'emploi : jobfinder.fr Cet outil révolutionnaire lancé en 2014 fonctionne grâce à l'implication de contributeurs bénévoles et tous les bénéfices sont investis dans de nouvelles fonctionnalités.



Je suis l'auteur de:



"Décrocher un nouveau poste"

Editions Eyrolles - sept 2013

http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212557244/decrocher-un-nouveau-poste #!



"Trouver le bon Job grâce au Réseau"

Editions Eyrolles (2005 - 2007 - 2009 - 2012 - 2015) Plus de 20 000 exemplaires vendus.



"Booster sa carrière grâce au Réseau"

Editions Eyrolles (2007 - 2012)



"Rebondir en temps de crise"

Editions Eyrolles (2009)



"Booster son Business grâce au Networking"

Editions Eyrolles (2011)



Blog: http://hervebommelaer.blogspirit.com : "Tout sur le Réseau en recherche d'emploi, en poste et pour le business - blog d'informations et de conseils".

Retrouvez aussi mes conseils sur la recherche d'emploi dans ma chronique mensuelle dans Courrier Cadres et sur Capital.fr (blog de l'Espace Dirigeants).

Je n'accepte des invitations que de la part de personne que je connais ou que j'ai rencontrées, pour garder à mon réseau une taille humaine et gérable.



Mes compétences :

Networking

Outplacement cadres dirigeants

Outplacement individuel de cadres et dirigean

Mentoring Réseau

Coaching de dirigeant

Coaching de réseau

Outplacement

Réseau

JobSearch