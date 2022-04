Charles BOMMELAER

Juriste de formation, titulaire d'une Maîtrise Droit de l'entreprise et des contrats et d'un Master Droit fiscal des affaires, je dispose d'une expérience aussi bien en juridiction (Section financière - Parquet du TGI de Lille) qu'en cabinet d'avocats (généraliste et fiscaliste).



Je faisais essentiellement du contentieux en droit des sociétés, droit des obligations et droit social.



Je suis désormais responsable du département Copropriétés au sein d'un Cabinet immobilier (Gestion d'un portefeuille de copropriétés, suivi des travaux et des contrats, tenue des Assemblées Générales et des conseils syndicaux - Suivi juridique du recouvrement des copropriétaires débiteurs et suivi social des salariés des copropriétés - Management d'équipe)



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit

Fiscalité

Formation

Droit social