Parution 13 octobre 2010



POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL ET RÉSEAUX

Une dynamique vertueuse pour réussir sa carrière

Isabelle Mounier-Kuhn – Jerry Knock

Préface de Richard Descoings



Amenés à changer souvent d’entreprise, d’environnement, de pays, les managers ou dirigeants d’aujourd’hui se dotent au fil du temps d’un positionnement qui les rend «reconnaissables». Cette reconnaissance et ce positionnement génèrent, en écho, la création de systèmes relationnels qui contribuent, en retour, à leur progression professionnelle.

Cet ouvrage démontre l’importance de se positionner clairement pour atteindre ses objectifs. Voici un livre qui met à la portée de ceux qui souhaitent évoluer les moyens pour mettre en oeuvre une mécanique vertueuse. Il se lit et se relit à différents moments forts d’une vie.

Il fournit au lecteur des clés pour apprécier ses potentialités et optimiser sa carrière. Il permet d’appréhender la logique des réseaux, en proposant l’approche novatrice de « systèmes relationnels », fondée sur le triple concept d’écho-système®, d’ego-système® et d’e-cosystème®. Il est illustré par des conseils pratiques issus de l’expérience des auteurs et par de nombreux témoignages de dirigeants d’horizons très divers.





LES AUTEURS :

Directeurs associés du cabinet Oasys Consultants, Isabelle Mounier-Kuhn et Jerry Knock accompagnent les dirigeants dans l’optimisation de leur positionnement professionnel.



Après un parcours varié qui l’a menée de la diplomatie européenne à la communication, notamment dans l’Assurance, Isabelle MOUNIER-KUHN se consacre depuis 1999 au coaching et à l'outplacement. Diplômée de Sciences-Po Paris et titulaire d’une maîtrise de Droit international, elle est active dans plusieurs groupes professionnels (ScPo, Job&Cie,...)



Diplômé de l'ESSEC, de culture franco-américaine, Jerry Knock a été dans l'audit avant de devenir dirigeant au sein de groupes internationaux. Il a aussi l'expérience de la reprise d'entreprises et du management des PME. En 2006, il participe à la création d’Oasys Consultants.

22 € / 220 pages

