Dominique UNIACK JOLIVET

Ma formation en psychologie associée à sa celle de journaliste et, plus particulièrement la connaissance du terrain spécifique des missions humanitaires, et mon expérience de la communication, m'ont donné l’aptitude à mettre en œuvre, transcrire et analyser tous types de situations.

Formée au coaching et aux techniques d’orientations professionnelles, j'aime m’adapter à chaque profil pour optimiser la réussite de la vie professionnelle et l’accompagnement personnalisé de terrain : l’aide à la formulation des désirs et la matérialisation du projet, la stimulation d’un individu dans sa recherche d’évolution professionnelle.

Je suis spécialisée dans les fonctions supports (Ressources Humaines, Communication, Secrétariat général, Marketing, Action Commerciale, Consultanats).

Je suis diplômée en psychologie (Paris X), formée au journalisme (CFJ), certifiée coach en Intelligence émotionnelle et approche systémique (Institut Européen d’Intelligence Emotionnelle), formée à la posture gestaltiste (EPG).



Mes compétences :

Psychologie

Coaching