Diplômé de lEcole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois, lENSTIB. Je suis ingénieur généraliste avec une connaissance approfondie du matériaux bois.



Ce que je veux : diriger une équipe ou chacun, quelque soit son niveau, expose ses idées et cherche des solutions pour développer, résoudre, améliorer.



Mes compétences :

Gestion de production

Bilingue français allemand

Bois

Construction bois

Planification

Materiaux bois et ses dérivés

Gestion des stocks