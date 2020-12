Hervé DELAPORTE

FORMATION



95. Diplôme d'Ingénieur de Production

Test Of English as a Foreign Language

(523/600 points)

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes



93. Maîtrise des Sciences de l'Industrie

INStitut des Sciences Et Techniques de Saint-Quentin



91. Licence des Sciences de l'Industrie

INStitut des Sciences Et Techniques de Saint-Quentin



89. D.E.U.G. A. Mathématique et Sciences Physique

Université Jules Vernes d'Amiens



86. D.U.T Génie Mécanique et Productique

Institut Universitaire de Technologie d'Amiens



84. Baccalauréat série E.

Sciences et Techniques





COMPETENCES



CAO-DAO

Autocad – Solid Works



Bureautique

Word

Excel



Programmation

Turbo Pascal

Visual Basic

Télémécanique

Allen Bradley











EXPERIENCE PROFESSIONNELLE





Directeur Technique

De 1997 à ce jour - Socam à Mercin-et-Vaux (Aisne)

PME de chaudronnerie et fabrication de machines - 40 salariés



-Etablir et valider les cahiers des charges,

-Chiffrer et rédiger les devis,

-Renseigner les clients sur les délais et les modifications,

-Gérer le service après-vente,

-Encadrer une équipe de techniciens (3 pers.).



-Calculer des structures métalliques, des transmissions, des motorisations,

-Dessiner des plans d'ensemble et de définition.



-Approvisionner en matières premières, composants et consommables,

-Etablir les dossiers d'atelier,

-Encadrer le personnel d'atelier et de chantier (20 pers.),

-Gérer le planning de production,

-Encadrer les expéditions.



-Mettre en place la certification ISO 9002,

-Créer le système de qualité,

-Former les auditeurs internes,

-Organiser les audits et les revues de direction.

Ingénieur d'Etudes

Ingénieur

de Production

Responsable Assurance Qualité

Ingénieur en Automatique

Technicien des Méthodes





1996 - ERI à Mudaison (Hérault)

PME d'engineering industriel - 20 salariés

 1995 - Elf Aquitaine à Pau (Pyrénées Atlantiques)

Centre scientifique et technique



-Etablir et valider les cahiers des charges,

-Chiffrer et rédiger les devis,

-Renseigner les clients sur les délais et les modifications,

-Gérer le service après-vente.











1993 - Acmai Automation à Albert (Somme)

PME de fabrication de machines spéciales - 20 salariés



-Valider les cahiers de charges,

-Réaliser les recettes en usine,

-Elaborer les algorithmes et grafcets,

-Programmer des automates programmables industriels,

-Régler les ensembles mécaniques,

-Mettre au point l'automation.







1986 - Valéo Embrayages à Amiens (Somme)

Equipementier automobile -1400 salariés



-Détecter les besoins et les imperfections de l'outil de production,

-Définir les objectifs,

-Trouver les solutions,

-Dessiner les plans.



Mes compétences :

Béton

Canalisation

Chaudronnerie

directeur technique

Technique