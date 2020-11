Herve FORTRYE

Ingénieur informatique UTC avec une spécialisation en Automatisme et Systèmes Temps Réel, j'ai commencé par faire du développement en C++, puis C#, et de l'intégration logiciel. Aujourd'hui je suis en charge de systèmes informatisés devant garantir et traiter de la donnée critique (SQL, HTML, ...) et j'ai pu découvrir des domaines différents et intéressants (pharmacie, banque, simulateurs et drones). J'ai chaque fois pu rencontrer des personnes de métier, de culture et d'origine différentes et je trouve que cela participe pleinement à la richesse de mon métier.



J'ai travaillé 6 mois à Tel-Aviv en 2004, habité et travaillé 3 ans à São Paulo entre 2011 et 2014 et je me rends encore 3 à 4 mois par an au Brésil depuis pour suivre le projet.

Depuis 1999, j'ai aussi effectué plusieurs missions aux Etats-Unis, en Allemagne, en Suisse, en Italie ou encore au Maroc tout au long de mon parcours.



Ainsi j'apprécie les déplacements et j'aime voyager à titre personnel pour découvrir les différentes cultures qui composent notre planète !



Mes compétences :

Logiciel - création / validation / tests / mainten

Système - Implémentation / Maintenance / Process

Budgets - Définition des environnements et des bes

XHTML

Visual Basic

TCP/IP

SQL

Oracle

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual C/C++

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

DB2

PHP

HTML

Dos

C++

Management

Gestion de projet

Gestion de projets internationaux