Hervé LE CORF

Ingénieur Informatique depuis 1998

Consultant Freelance depuis 2005

Gestion de projet - Conception et développement - Formation



Direction de projet (MOA, MOE) :

- Décisionnels et statistiques

- CRM (Gestion Relation Client )

- LIMS (Outil de gestion de laboratoire)



Expertise BI et ETL :

- Architecture décisionnelle et réalisation d'infocentre.

- Echanges et traitement de données ERP < = > Production

- Conception, Modélisation, Construction & Développement de bases de données relationnelles.



Spécialités Oracle, ODI, Business Objects, SQL & PLSQL



- Expertise avancée ODI = > architecture référentiel, optimisation (volumétrie flux, packages et interfaces, KM, journaux et purges), conception d'automates complet multi techno, développements complexes...



Maîtrise des Bases de données usuelles (DB2400,Sqlserver, mysql, postgres, ...)

Expérimenté grand compte et déploiement ERP (SAP, JDEdwards, Movex, Oracle Application)



Mes compétences :

ODI

Gestion de projet

ETL

ORACLE

Décisionnel

SQL

Conseil

Audit

Ingénierie

Informatique

ERP