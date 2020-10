Herve LEFEBVRE

C'est toujours la meilleure version de soi-même qui s'épanouira le plus, aidera le mieux les autres et améliorera le sort de l'humanité. C'est pourquoi j'enseigne, écris et photographie autour de la science, la thérapie, le développement personnel et bien d'autres thématiques. Je propose des cours, des conférences, des livres et des photographies pour transmettre de la connaissance et de la compréhension, de l'ouvert desprit, du discernement et de la beauté pour voir plus d'autonomie, d'amour et de bienveillance dans le monde



PHOTOGRAPHIE

ECRITURE

Deux ouvrages en cours d'écriture mélangeant voyages, photographie, sciences, philosophie, thérapie et développement personnel.

THERAPIE

Formé en Chromatothérapie, Reconnection, Gemmothérapie, Access bars, Chromothérapie, ...

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Séminaires et formation en ligne notamment avec DAVID LAROCHE

Formation avec la fondation SEVE de FREDERIC LENOIR

Retraite méditative (centre Kalachakra)

FORMATION

Conception et animation de formations scientifiques, thérapeutiques, de développement personnel et autour de l'orientation-insertion professionnelle

Mes qualités :

Autonome

Créatif

Empathie

Esprit de synthese

Organisé

Pédagogue

Rigoureux

Clair

Passionné