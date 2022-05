Hervé LELLOUCHE

Après plus de 12 années en qualité de comptable puis de chef comptable, j'ai souhaité orienté ma carrière professionnelle vers les métiers informatiques.



Depuis 16 ans j'ai pu mettre en avant ma double compétence, comptabilité et informatique, au service de nombreux clients pour la mise en place et la gestion de différents projets autour du progiciel SAP (FI/CO).



Je dispose par ailleurs d'un très bon contact et de nombreuses et très bonnes références professionnelles.



Mes compétences :

SAP

CHEF DE PROJET

MOA

MOE