Moi être professeur de gestion de projet à l'IUT SRC MLV et dirigeant sans prétention avec 2 autres amis et associés d'une petite boite sympathique nommée OPSONE qui a déjà 8 ans d'existence.

Ma boite à moi il y a 9 gars et une nana (un peu de délicatesse dans ce monde de brute ;) dedans passionnés d'informatique, de produits avec une pomme, de manga et surtout de développement web et mobile. Et même que quand ils parlent entre eux ça devient du chinois pour moi.

Bref, moi et mes petits gars (et une nana!) on fait du bon boulot, en tout cas on l'espère, d'ailleurs c'est nos clients qui nous le disent et on veut bien aussi te faire plaisir si tu es sérieux et sais que du bon boulot ça se paie pas avec des bonbons :)

Pour le reste je te laisse découvrir mon parcours et tout le toutim où j'écris "plus sérieux" mais avoue que ma présentation est bien plus drôle que la plupart de ce que t'as déjà lu et est moins pompeux que :



"Directeur de projet chez OPSONE j'ai trouvé dans l'informatique un terrain propice où je pouvais exploiter ma logique et mon imagination. Comme pour beaucoup d'informaticiens, j'ai débuté par le développement d'applications dans divers langages tels que C, C++, COBOL, JAVA, VB, ASP, PHP...



Partisan du travail réfléchi et bien fait, les méthodes MERISE et approche OBJET ainsi que le langage UML ont été et sont toujours pour moi des outils incontournables à la conception de solutions robustes et fonctionnelles.



C'est assez naturellement que j'ai "dérivé" dans le domaine de la gestion de projet informatique. Cela m'a permis de concevoir des solutions toujours plus ambitieuses et motivantes tout en suivant au plus près leurs réalisations techniques.



Aujourd'hui au sein d'OPSONE, je travaille sur des projets qui n'ont de limite que notre imagination..."

@+



Mes compétences :

Conseil

Consultant

Merise

Web

Chef de projet

Uml

Internet

AMOA

Management d'équipe

RH

SQL