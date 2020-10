Hervé MBELEL

En situation d'échec à l'université, j'ai choisi de privilégier d'abord mon épanouissement personnel. Trois années et quelques séjours aux U.S.A m'ont permis de maitriser l'anglais.

Après quatre ans passés chez Conforama Distribution, j'ai souhaité trouver une activité qui me permette de retourner plus fréquemment vers l'Afrique, pas simplement une fois par an comme un touriste !

J'ai obtenu un BTS de technicien bio-médical pour accompagner l'installation d'un centre d'hémodialyse au Cameroun. Le centre n'a pas été créé, mais les multiples séjours effectués m'ont fait prendre conscience de l'importance de la demande en matériel médical, demande pas toujours satisfaite.

Je suis donc passé par une formation à la création d'entreprise avec l'idée de faire commerce de matériel médical au Cameroun. Au terme de la formation, il était clair que je ne pourrais pas travailler de cette manière, pour des questions de financement. J'ai donc adapté mon projet pour devenir agent commercial.

Maintenant, toutes les informations recueillies m'ont montré qu il faut diversifier les "cartes" quand on est agent. J'essaie donc de suivre cette voie, tout en respectant quelques principes personnels.



Mes compétences :

Afrique

Afrique centrale

Agent commercial

Commercial

Voyages