Hervé POLYCARPE

Directeur technique national du Groupe TODD depuis Mars 2016. Anime les équipes sur 22 ateliers PL en France. Relations commerciales pour le développement des ateliers mais aussi avec les fournisseurs et prestataires pour l'entretien et le maintien des conformités.

Issue du Pneumatique avec plus de 25 ans d'expériences diverses tant chez un manufacturier que dans les réseaux du négoce.



Mes compétences :

Commercial grands comptes

Commercialisation des produits techniques

Management commercial