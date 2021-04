Mes missions :

- Assurer un rôle de conseil auprès du Groupe (Sociétés Mutest, Praeconis, MMC, SPrimut)

sur lévolution de lidentité, de limage et du positionnement de ses différentes marques,

- Déploiement des actions de communication et du marketing opérationnel,

- Définir et suivre le plan média, la création publicitaire (cibles des messages, choix des canaux dinformation et de léditorial...),

- Garantir la cohérence des marques,

- Encadrement dune équipe de 5 collaborateurs.