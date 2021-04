Hervé SICSIC

Depuis 20 ans, mes différentes expériences professionnelles au sein de grands groupes m’ont permis d’appréhender différentes facettes de la fonction commerciale.

Rapidement autonome, je m’adapte à toutes les situations avec un sens aigu de la réactivité. Rigoureux, pugnace, doté d’un esprit de conquête, je suis à même d’apporter à une entreprise mes compétences dans les domaines suivants :

- Le développement commercial de comptes régionaux et nationaux.

- La coordination et le contrôle du déploiement des contrats négociés

- L’encadrement, le management, l’animation d’une force de vente.

- Le développement commercial, le suivi des résultats individuels et collectifs, le suivi des comptes clients ainsi que le reporting.

-La gestion des Ressources humaines, le recrutement, la formation des collaborateurs.



Respect d'autrui,intégrité complètent cette brève présentation du Responsable Commercial que je suis.



Mes compétences :

Compte clé

Encadrement

Management

Vente

Développement commercial