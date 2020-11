Hervé SOMMELLIER

Je suis actuellement Chef de Projets et manage léquipe de 3 personnes de la cellule Industrie de la Direction Technique des Grands Projets de DALKIA Centre-Est.



Je suis linterlocuteur des exploitations de Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne qui nous sollicitent dans le cadre de leurs projets denvergure.



Nos missions sont multiples: expertise de problèmes particuliers, chiffrage de dossiers, réalisation et la mise en route dinstallations pour une granulométrie daffaires pouvant aller de quelques dizaines de milliers deuro à plusieurs millions.



Nous sommes pluridisciplinaires et intervenons sur du froid, de la climatisation / ventilation, du chauffage, de la vapeur / eau surchauffée, de lair comprimé etc



Nous répondons sur la base de cahiers de charges ou en clé-en-main à partir déléments conçus par nous depuis le permis de construire des locaux jusquà la réception opérationnelle.



Nous travaillons en mode projet avec le service Etudes qui nous assiste sur les calculs/engagements de consommations énergétiques ainsi quavec le Commerce à qui nous fournissons nos mémoires/présentations et que nous assistons lors des soutenances ou dialogues avec les clients afin de les convaincre de nos capacités.





Ce poste est la suite logique de mon parcours de Chargé dAffaires où j'ai acquis une solide expérience dans le cadre de mes missions effectuées pour le compte dinstallateurs où au sein même de DALKIA.

Jai évolué dans des domaines variés :

- La grande distribution et lindustrie alimentaire (Foid commercial et industriel)

- Le spatial et le secteur pharmaceutique (Lots HVAC des salles blanches)

- Lindustrie au sens large (Vapeur, eau surchauffée, air comprimé, froid, récupération de chaleur)



Interlocuteur direct des clients et bureaux détudes, je sais assumer toutes les tâches détudes et de dimensionnement, commandes de matériels et de sous-traitance puis le suivi de lexécution jusquà la levée des réserves dans le cadre de projets d'envergure.



La diversité des tâches effectuées dans le cadre de ces missions ma permis de développer mes capacités dadaptation et dacquisition de nouvelles connaissances en faisant preuve dautonomie et dinitiative.



Habitué aux relations avec la clientèle et les fournisseurs, je sais mener une discussion technique avec une grande force de proposition et de négociation dans lintérêt de toutes les parties. De ce fait, je sais satisfaire les attentes de mes clients et les fidélise.



Reconnu comme très sérieux, je me fixe un niveau dexigence élevé sans pour autant limposer à mes collaborateurs qui y adhèrent par émulation. Privilégiant le dialogue et la négociation, humble mais battant pour imposer mes convictions, jai su me faire apprécier et respecter tant ou niveau des Maîtrises dŒuvre et dOuvrage que des personnels de terrain.



Mes compétences :

AMO

Chauffage

Climatisation

Climatisation Ventilation

Conditionnement

Conditionnement d'air

CVC

Efficacité énergétique

Energétique

Génie climatique

HVAC

Installateur

Refrigeration

Salle Blanche

Ventilation