Hervé VAURY

Plus de 25 ans d'expérience en étude, conception et réalisation d'applications BD pour des clients grands comptes ou PME.



Compétences : recueil de besoins, analyse/correction de l'existant, conception, ergonomie logicielle, rédaction (cahiers des charges, spécifications fonctionnelles/techniques) recette, suivi de projet...



A l'attention des chargé·e·s de recrutement en ESN : actuellement en CDI chez un "client final" je reste à l'écoute d'opportunités uniquement dans le cadre d'une pré-embauche sur un secteur géographique précis et réduit (Sud du Tarn, Est de la Haute-Garonne)

Autrement dit je ne suis plus mobile et ne souhaite plus travailler en société de service, intérim ou freelance. Merci d'en tenir compte avant de me contacter.



Mes compétences :

Rédaction de spécifications

Conception centrée utilisateur

Ergonomie logicielle

Microsoft Office

Microsoft .NET

Base de données

DB2

Crystal Report

Visual Basic

Visual Adelia

As400

SQL

Visual Basic for Applications