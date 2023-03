COFELY 14000 p, Groupe GDF SUEZ; Société de service en efficacité énergétique et environnementale spécialisée dans la gestion de l'énergie, l'exploitation et la maintenance d'installations chauffage / climatisation / traitement d'air, le FM et les travaux associés en génie climatique / développement de l'utilisation des Energies Renouvelables.