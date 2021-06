Hiba IBRAHMEN

Diplômée Master 2 en Relations Interculturelles et Coopération Internationale à l’Université Lille 3- Parcours Maghreb / Moyen-Orient.



Licence en Langues Etrangères Appliquées.



Expérience de travail à l’étranger en équipes multiculturelles. Maîtrise de l'Anglais, de l’Espagnol et Arabe (notions en Turc)



Expérience dans l'événementiel lors d'un Festival International (conférences, table rondes,promotion culturelle de musique sacrée, communication, etc) recherche de partenariats, gestion de base de données.

Gestion de bénévoles, suivi des dossiers.



Expérience associative dans le domaine de la solidarité internationale (montage de projet Kosovo/Maroc)