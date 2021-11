Hicham BOUAJAJ

Présentation STAC BOND :



Nous sommes fabricant de panneaux composites pour l’exécution des façades aussi bien sur les nouveaux bâtiments de nouvelles exécutions que de la réhabilitation, l’aménagement et la décoration.

Il existe donc de multiples possibilités d’applications, et, plus particulièrement :

- Façades ventilées.

- Revêtements extérieurs.

- Portes fenêtres et impostes.

- Cloisons dévissoirs pour balcons.

- Portes extérieures, porches et abris.

- Equipements de mobilier urbain.

- Tout type d’équipement d’extérieur.

- Décoration.

- Faux plafonds.

- Enseignes.

Les panneaux composites STACBOND®, STACBOND® FR et STACBOND® INTdesign ont passés de nombreux tests de dilatation thermique, de résistance au feu, d’isolation acoustique, de transmission thermique …. Afin de déterminer leurs caractéristiques techniques d’édification et dont les résultats étaient optimaux.

De plus, tout le processus de fabrication, d’usinage et de stockage a été minutieusement évalué pour obtenir la certification de la qualité ISO 9001. Nous considérons que la meilleure façon de satisfaire aux besoins des consommateurs est de suivre la forme d’organisation de l’entreprise préconisée par cette norme.

Le souci de STACBOND® pour la qualité et l’amélioration continue est encore renforcé par l’obtention du DIT 553/10(Document d’Agrément Technique). Comme cela a été dit précédemment, il s’agit d’un document à caractère volontaire expédié par l’Instituto de Ciencias de la Construccion EduardoTorroja (IETcc), qui contient la validation pour l’utilisation dans les ouvrages d’édification, de matériaux, de système ou de procédés constructifs non traditionnels ou innovants .Ce procédé a pour but de garantir la fiabilité et l’efficience de nos systèmes de montage STB RIVETE et système de suspension (STB-CH).

Nous soulignons également que le panneau composite STACBOND® FR, reconnu sur le marché comme l’un des panneaux composites les plus résistants au feu.

Chez STACBOND®, et chez STAC en général, nous tentons de satisfaire aux besoins de nos clients en leur proposant des solutions efficaces et intéressantes pour les systèmes qui font partie de l’architecture actuelle.

Vous pouvez voir certaines de nos réalisations sur notre site et sur notre catalogue que vous pouvez l’avoir sur simple demande.



