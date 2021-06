Hicham CHIBOUB

Solide expérience dans le développement des processus, l'amélioration continue, gestion des opérations, de la qualité, Santé, sécurité et environnement et aussi Lean Manufacturing, avec une forte emphase sur la méthodologie Six Sigma, leadership et gestion des programme. Expérimenté dans le processus de développement de produits, la transition du produit à la production et la validation des processus dindustrialisation. Expert dans le développement et la mise en œuvre de stratégies axées sur le client pour objective de réduire les temps de cycle et réduire les coûts de transformation.