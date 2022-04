Hicham KITANE

INTERESTED IN BUSINESS AND CAREERS IN MOROCCO



PROFESSIONAL BACKGROUND :



HUTCHINSON GROUP [AUTOMOTIVE INDUSTRY] :

Etude d’opportunité de consolidation de la filière amont

- Rationalisation panel achat

- Business case de la mise en place d’une structure centrale appro/achat/distribution

HUTCHINSON POLOGNE [AUTOMOTIVE INDUSTRY] :

Mise en place d’une démarche LEAN sur un site de production [transfert de fluides]



SABIC SAUDI ARABIA [PETROCHEMICAL INDUSTRY]

Projet de mise en place d’un pôle de services partagés de maintenance

- Elaboration des business case du projet, program management

- Définition du contrat de service, élaboration du schéma de distribution cible

- Pilotage opérationnel du transfert d’activité



GDFSUEZ [ENERGY]

Schéma Directeur Supply Chain de l’activité maintenance et développement du réseau de transport de gaz en France

- Pilotage d’un projet de mise en place d’une nouvelle plateforme de distribution Groupe

- Développement du business case du projet et du SLA [Service Level Agreement]

- Engineering des processus cibles [approvisionnement, warehousing et distribution]



BIC WORLD [CPG]

Schéma Directeur Supply Chain Région Middle East Africa

Optimisation des niveaux de stocks [BFR] réseau Europe [enjeux 20 M€] - avec mise en place d’une roadmap sur 3 ans pour l’atteinte des niveaux de stock cible



ANTALIS [PAPER INDUSTRY]

Pilotage post merger project



SNCF [RAILWAYS INDUSTRY]

Schéma Directeur programmes de maintenance et supply chain

Support à la mise en place de l’entité Infrarail [prestataire de services logistiques interne]



SCHNEIDER ELECTRIC [ENERGY]

Mission de réduction des coûts de transport Europe



GENERALE DE SANTE [HEALTHCARE]

Evaluation des enjeux de la consolidation de la supply chain amont



VALEO [AUTOMOTIVE INDUSTRY]

Mise en œuvre outil prévisions planification de production, prévisions multi-niveaux, PIC-PDP



L'OREAL DPGP [CPG]

Process re-engineering approvisionnement production



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Conduite du changement

Audit

Logistique

Conseil en management

Business development

Conseil

Manufacturing

Lean