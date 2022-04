Christophe CAZELLE

Directeur de projet et expert au sein de l’unité de compétences Ressources Humaines & Conduite du changement de Sia partners

Une expérience de 18 années dans le cadre de déploiement de politiques RH : Formation, Gestion des carrières et Mobilité, Démarche compétences associés aux leviers rémunération/reconnaissance, Santé au travail, prévention des risques professionnelles, ainsi qu'en pilotage de la construction de systèmes d’information Ressources Humaines au sein de groupes privés.



J'apprécie les missions qui me permettent d'accompagner un manager de l'entreprise dans sa réflexion, l'orchestration de politiques RH voire la construction et le déploiement d'outils RH et SIRH. Cette posture nous permet de "construire ensemble" en s'appuyant sur des équipes mixtes (compétences internes et équipes de consultants).



Sélection de clients : EDF, GDF suez, SNCF, Bouygues Telecom, MGEN, Société Générale, Natixis, Caisse d'épargne, Banques Populaires, BNP, ...







Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Audit

Coaching

Management

Formation