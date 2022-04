Hicham LAKHDAR

Grâce au caractère polyvalent de ma formation et à mon expérience professionnelle,j’ai pu acquérir les compétences nécessaires qui me permet de travailler sur les domaines du développement informatique, l'analyse des systèmes et réseaux ainsi que le support technique.



Domaines de compétences

=======================================================================



+ Systèmes et réseaux :

♦ Gestion de parc Informatique (serveurs, stations, switchs, réseaux)

♦ Sécurité Système et Réseau.

♦ Administration Microsoft Windows Server 2003/2008.

♦ Configuration et implémentation Active Directory.

♦ Administration et implémentation Microsoft Exchange 2003/2007/2010.

♦ Administration Microsoft SQL Server 2005/2008/2012.

♦ Administration du PABX(Siemens Hipath 3000).

♦ Mise en place et gestion du serveur de Messagerie Exchange 2003/2007/2010.

♦ Mise en place et gestion des serveurs Fax & SMS: RTE Fax,RTE SMS,Diafaan SMS Server.

♦ Solution de supervision de réseau (Nagios).

♦ Administration et implémentation des solutions de Backup (Arcserve,Acronis Backup and recovery Server,Acronis True Image).

♦ Solution Antivirus: Trend Micro Worry Free Advanced.

♦ Technologies Cisco .



+ Développement Informatique :

♦ Microsoft .NET : C#, VB , ASP.NET, WinForms, ADO.NET,LINQ,MVC,Entity Framework, AJAX Control Toolkit ,WCF.

♦ Technologies web: HTML, CSS, JavaScript ,AJAX ,JQuery, Bootstrap.

♦ Outils de développement: Visual studio 2008/2010/2012, Dreamweaver, Eclipse.

♦ Conception et modélisation : Merise, UML.

♦ Base de données : Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle(notions), PostgreSQL.







