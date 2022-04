Passionné par l’informatique, le télécom, le réseau, l'énergie et l’électronique, je souhaite mettre en valeur mon savoir-faire en tant que :

Responsable intégrateur, chef de projet , ingénieur système et réseaux , ingénieur test d'intégration et validation



Mes compétences :

SOAPUI

XML

Informatique

Oracle

Qos

Réseaux

Cisco

Java Platform

Gestion de projet

Linux

Télécommunications

PLSQL

Openstack

Wireshark

VMware

Radio PR4G et HF

Jira