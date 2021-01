Pascal ALASIA

Global Service Delivery Manager chez NTT Lt France.



Responsable des résultats qualitatifs et quantitatifs, je m'assure au quotidien de la performance des opérations.



Je gère les services au quotidien, sous la pression , et dirige des projets parfois très complexe. Je déclenche les opérations durgence, je gère les sous-traitants.

Responsable de la gestion de crise, rigoureux, je sais prendre de la hauteur pour imaginer la stratégie de mon activité.



Je suis à la fois "carré" et souple, je sait écouter et comprendre les enjeux des autres fonctions, des opérationnels, et gérer les tensions.