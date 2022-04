Hicham MAHIR

Je suis dynamique, organisé, responsable, et possède un sens aigu du service. Mes expériences m'autorisent à dire que je suis efficient dans l'urgent et efficace dans l’important, ma formation et mes et compétences pluridisciplinaires me permettent de m'adapter rapidement à n'importe quel type d'environnement.



Durant mes quatorze années d’experiences, j’ai assister puis diriger plusieurs projets de renovation, deplacement, installations et mise en service de differentes lignes de production allant de l’agroalimentaire a l’industrie de transformation en passant par le secteur automobile et l’aeronautique.



Ingénieur en Génie Industriel, je suis attirée par les diverses fonctions et challenges qu'un projet multi technique suppose, impliquant polyvalence et faculté d'adaptation.



Master en gestion de projet, j’ai pris connaissance des différents aspects et outils de mangement, et les bonnes pratiques utilisées, ce qui m'a permis de découvrir encore plus la dimension managériale et stratégique d'un poste d'encadrement.



Rigoureux, autonome et dotée d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement mes collaborateurs et les assister à maîtriser des processus variés, en veillant au respect des valeurs de l'entreprise, des normes sécurité, de l'hygiène et l'environnement, dans un souci d'optimisation des axes : qualité, coût et délais.



Objectifs professionnels :



• Optimiser l'existant, diminuer les couts de fabrication et de la maintenance.

• Proposer des solutions adaptées et innovantes aux problèmes posés.

• Travailler en équipe et créer le climat idéal pour faire bien du premier coup.

• Mettre au service de l'entreprise mes compétences techniques et managériales.

• Exploiter mon expérience professionnelle de pilotage et de suivi de projets.

• Consacrer mes qualités de rigueur, de discipline, d'organisation et de sérieux pour exceller dans ma fonction.



Compétences acquises :



• Déploiement des objectifs stratégiques en plan d’action opérationnel et en assurer la coordination technique et managériale.

• Développement et optimisation de la capacité de production, en intégrant les contraintes des fonctions production, maintenance, qualité, sécurité, environnement, flux.

• Définition et mise en place d’indicateurs, maîtrise des prix de revient,

• Définition des budgets de fonctionnement et d’investissement.

• Études d’avant projet, relations avec les différents partenaires, montage budgétaire,

• Rédaction des cahiers des charges, consultations, négociation et choix des solutions techniques.

• Étude, conception et réalisation d’investissements process.

• Gestion des phases d’industrialisation de nouvelles activités.

• Transfert d’activité entre sites, adaptation process et méthodes, implantation de nouvelles lignes de production.



Réalisations technique :



• Organisation du service maintenance / production et pilotage par indicateurs.

• Etablissement, Mise à jour et suivi des procédures, des gammes et documents.

• Conception, paramétrage et administration de GMAO/GPAO et IHM

• Rénovation, Installation, Programmation et mise en service :

 Lignes de production

 Transformation de plastiques (Injection, Thermoformage, soufflage, Extrusion)

 Presses d'agglos & Centrales à béton

 Chaînes de production de l'agro-alimentaire & de la céramique

 Chaines de traitement chimique et thermique

 Presse d’emboutissage et de cambrage

 Machines d'ateliers & Machines outils à commande numérique

 Ilots robotises KUKA, ABB

 Energies

 Compresseurs & Groupes électrogène

 Fours & chaudières

 Chambres froide & Groupes refroidisseurs

 Osmoseurs inverse et Station de traitement

 Manutention

 Grues & Portiques

 Ascenseurs & Montes charges

 Ponts basc



Mes compétences :

Électronique & Informatique industrielle

Électrotechnique & Electromecanique

Automatisme & Instrumentation

Hydraulique, Pneumatique & Mecanisme

Informatique Soft & Hard

GMAO & GPAO

Conception & Gestion de projet

Planification & contrôle opérationnels de proje

Gestion d’équipe & gestion de conflits

Gestion budgétaire & Evaluation financiere

Gestion de projet

Industrialisation & Ameliorations continue