PATRICE CZERWINSKI

24, rue des peupliers,

F- 60000 AUX MARAIS - France.

Mail: patriceczerwinski@gmail.com

tél: (0033)(0)6 33 52 71 02,



RESPONSABLE QSE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT



PROJET:mettre en place un système de management intégré QSE et améliorer la santé, la sécurité, l’environnement et la qualité d’un groupe leader dans son secteur.



Domaines de compétences :



1 / QUALITE :



- maîtriser les normes ISO 9001: 2008, ISOTS 16 949: 2002,

- mettre en place et améliorer un système de management,

- définir une politique et les objectifs, cartographier les processus,

- rédiger des documents et procédures & réaliser un système documentaire et le gérer,

- planifier et réaliser des AUDITS fournisseurs et internes,

- réaliser des contrôles et des gammes ou plans de contrôle (réception, internes, finaux,)

- analyser les causes des non-conformités fournisseurs, clients et internes,

- proposer et suivre les actions correctives et préventives,

- interlocuteur avec les fournisseurs et les clients,

- réaliser un questionnaire de satisfaction des clients, mesurer la satisfaction par une enquête,

- définir, collecter et présenter les indicateurs du tableau de bord,

- gérer l’étalonnage des moyens de mesure, de contrôle et d’essai,

- sensibiliser, former aux autocontrôles et à l’amélioration continue,

- réaliser, animer les réunions qualité et les revues de direction,

- m’intéresser aux normes de S.M. de la qualité aéronautique NF EN 9100 :2003, NF EN 9120 :2006,

- m’intéresser aux systèmes et politiques compliance.



2 / SECURITE - ENVIRONNEMENT : (SM= système de management)



- mettre en place une norme de SM santé et sécurité au travail OHSAS 18001 ou environnemental ISO 14001,

- maîtriser la norme de S.M. de la sécurité des denrées alimentaires NF EN ISO 22000, hygiène & HACCP, IFSV05,

- réaliser ou améliorer un plan d’évacuation, des consignes de sécurité, analyser des rapports de contrôle de sécurité des moyens et équipements, sensibiliser et former à la sécurité, gérer le registre de sécurité, réaliser un plan d’opération interne, plan d’urgence interne,

- identifier aspects environnementaux, les risques & évaluer les dangers SST et environnementaux,

- identifier les situations d'urgence potentielles & répondre à ces situations d'urgence,

- identifier les dangers, évaluer les risques SST, mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels,

- Identifier des situations d’urgence et les accidents potentiels qui peuvent avoir des impacts sur l’environnement et y répondre pour réduire les impacts,

- connaitre la nomenclature des installations classées ICPE, les règlementations APSAD incendie,

- réaliser une veille réglementaire et connaitre le code du travail et environnemental, les textes applicables,

- auditer un SM environnemental NF EN ISO 14001: 2004 ou SM santé et sécurité au travail OHSAS 18001: 2007.



Expérience :



mars - mai 2010:ESSELTE LEITZ XYRON

(LOGISTIQUE DE PRODUITS BUREAUTIQUES CARTONS).(60) AUDITEUR QSE & REALISATION DES ACTIONS CORRECTIVES (STAGE)



1998 - 2009:HPS HYDRAULIQUE PRODUCTION SYSTEMS (CONCEPTION, FABRICATION, VENTE DE VERINS).(95) RESPONSABLE QUALITE(CDI)



1995 - 96:LA BROSSE et DUPONT – IBCS (LA FLACHERE)(INJECTION: BROSSE, PEIGNE, BALAI, BALAYETTE, PELLE, PINCEAUX).(60) TECHNICIEN sécurité - maintenance(CDD)



1994 - 95:ISOVER – FORMTEC – ST GOBAIN(MOULAGE : ISOLANT THERMIQUE, GARNITURE DE PAVILLON, TOIT OUVRANT).(60)TECHNICIEN qualité(CDD)



1992 - 94:4P EMBALLAGES – ( VAN LEER )(IMPRESSION- DECOUPE-COLLAGE : ETUIS EN CARTON PLAT).(60)TECHNICIEN qualité(CDD)



Formation :



2010:- Licence professionnelle en management de la qualité et systèmes intégrés QSE (Environnement,Sécurité, santé, Qualité). Université Jules Verne de Picardie – (IUT de Cuffies - SOISSONS - AISNE).



1997:- DUT MI Maintenance Industrielle option : électronique (Université PARIS XII).



1994:- CONTRAT DE QUALIFICATION DE « TECHNICIEN QUALITE » session 1992/94. SIFOR OISE/PROMEO de Compiè



Mes compétences :

Environnement

Qualité

Santé

Santé environnement

Sécurité