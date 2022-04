Heike CZERWINSKI

Mon parcours professionnel et mes compétences sont polyvalents et multiculturels. Mon expérience m'a permis d'aquérir un sens fiable des responsabilités, des priorités et de la confidentialité. J'ai un goût prononcé pour les contacts ainsi que des capacités relationnelles à tout niveau.

L'organisation/coordination et ma capacité d'adaptabilité sont mes points forts.



De nationalité allemande, je réside en France depuis plus de 20 ans. Après une formation trilingue d'assistante commerciale - import/export en Allemagne, j'ai décidé de m'installer en France, aimant profondément sa culture sa beauté et ses richesses diverses.

Voici les points clés de mon expérience:



Commercial :

• Prospection et développement de clients

• Analyse de besoins

• Gestion d’un portefeuille clients Grands Comptes, PME/PMI

• Négociations de prix et de contrats cadres

• Elaboration de propositions commerciales



Gestion et Organisation :

• Reporting et tableaux de bord

• Interface entre les différents services internes/externes

• Gestions de litiges

• Gestion de budgets de fonctionnement (20K€)



Management :

• Gestion administrative du personnel

• Encadrement jusqu’à 10 personnes

• Lien auprès de différentes institutions telles que URSSAF, Banques et Juridiques



Assistante de Direction :

• Secrétariat usuel

• Réalisation et communication de documents en Français/Anglais/Allemand

• Gestion de planning et agenda

• Préparation de réunions, événements et séminaires

• Réalisation de propositions

• Traductions



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Commerciale

Français

Aéronautique

Négociation

Management

Business development