Hicham MGUERAMAN

Mes compétences techniques :



Réseaux : LAN, VLAN, WAN, FR, ATM, X25, VPN, MPLS, ADSL, Spanning Tree, Load Balancing, administration réseau, architecture et fonctionnement IP v6, la mobilité IP, certification Cisco (CCNA)

Sécurité : Firewall, VPN, proxy.

Télécoms : VOIP, SIP, TOIP, Réseau haut débit, GSM, UMTS, HSDPA, WDM, SDH,MPLS.

Outils : Active Directory, Exchange, Wireshark, VMware

LANGAGES : C++, C, Java, Php, IHM, Jquery, HTML/ XML , CSS, JavaScript.

SGBD : Oracle, SQL/PLSQL, MySQL.

OUTILS : Matlab, Dreamweaver, Eclipse, NetBeans, Microsoft Visio, Doors

SGBD : Oracle 10g, WAMP Server, Easy PHP.



Mes compétences :

Développeur Web

Ethernet

Fibre optique

HTML

JAVA

Javascript

mpls

Optique

PHP

programmeur

Réseaux mobiles

Réseaux Telecoms

Telecom

Télécommunications

Télécoms

Téléphonie

Web