Hicham MMMM

Accompagnement des PME Industrielles Marocaines en Afrique de l'Ouest, Organisation de Rencontres BtoB Personnalisées, Accompagnement Stratégique et sur Terrain, Suivi Commercial, mise à Disposition d'un Portefeuille Important joignant les Plus Grands Distributeurs en Pièces de Rechange Industrielles et Equipements Industriels, en plus des Entreprises Industrielles Ouest Africaines en Mines , Carrières, Energie et Pétrole, Ferroviaire , Navale ... la Mise en relation et l'Organisation de Rencontres BtoB concernera le Sénégal, Mali,Mauritanie, la Cote d'Ivoire, Cameroun, Burkina, Bénin et Togo....mon Action consiste en l’occurrence à animer des Formations en Interculturel et en Focus Pays pour Dirigeants et Responsables Export .

Je suis Homme de terrain et de vision stratégique, esprit d’analyse, sens pointu du relationnel et de la communication, Directeur Commercial et Marketing, 15 ans d'expérience au Maroc et en Afrique de l'Ouest , Consultant en Développement commercial . Partenaire avec un ensemble de Cabinets de Conseil au Maroc et en Afrique de l'Ouest



Mes compétences :

La Mise en place des outils de suivi et de Pilotag

Communication Stratégique

Le Diagnostique Stratégique commercial,

Developpement de la Performance Commerciale

La Mise en placedes stratégies commerciales

Le Recrutement, animation de commerciaux

Développement d’enseignes et de Marques

- Des Ingénieries de formation

Mise en place des Procédures Commerciales

Gestion de la relation client

L’Elaboration du plan Commercial, Marketing

Organisation de séminaires

Accompagnement Commercial en Afrique de l'Ouest

Accompagement Operationnél de Sociétés Industrie