Hicham MOUDDI

Actuellement en 5ème année en Informatique et Statistiques à Polytech Lille, je suis passionné par le domaine du BIG DATA et des stratégies d'entreprises. C'est pour cette raison que je recherche un Stage de Fin d'études en tant que Data Analyst afin de pouvoir apporter ma double compétence dans les projets qui me seront données.

Doté d'un bon sens du relationnel, je sais partager mes idées et les appuyer lorsqu'elles me paraissent innovantes et bénéfiques pour le groupe avec qui je travaille.



Mes compétences :

SAS

SPSS Statistics

Analyse de risque

Java

PHP

UML

SQL

R

SPAD

Gestion de projet

Data mining