Je m'appelle Hicham ROUGHI , j'ai 31ans et j'habite à skhirat

J'ai effectué au cours de ma scolarité des études BTP en dessin du bâtiment , avec tout d'abord un Niveau Bac électrotechnique .

Suite à mes études, j'ai été dans divers postes dans la grande distribution, la téléphonie, la télévente et la surveillance.

J'ai choisi au départ cette voie car je voulais être en contact avec les gens et pouvoir leur apporter une certaine satisfaction.

Mais suite à ces multiples expériences, je me suis rendu compte que l'aspect humain n'était pas aussi présent que prévu au départ. Or c'est justement cet aspect qui m'a fait choisir cette voie, mais l'aspect rentabilité et productivité étant en réalité la priorité des entreprises.

J'ai donc décidé de changer de voie pour retrouver cette relation directe avec les autres et l'idée d'être avec les personnes, de les accompagner dans les gestes de la vie quotidienne et d'avoir ce côté réellement humain me plaît réellement.

Je me suis donc renseigné auprès de ma conseillère pôle emploi qui m'a orienté vers un centre de formation pour la préparation au concours et j'ai ensuite été reçu dans un atelier de pédagogie personnalisée pour la préparation à l'oral.



Mes compétences :

dynamique