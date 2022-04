Jamal LAMZOURI

Ingénieur d'Etat en Génie Rural.

Plus de 16 d'expérience professionnelle dans le domaine de suivi et de gestion des travaux de grande envergure dans les domaines de l'Assainssement liquide, de l'Eau Potable, de Génie Civil et de l'Aménagement Hydroagricole.

Domainses de compétences:

- Planification, conception et supervision des projets de grande envergure: Eau Potable, Assainissement, Génie Civil et de l'Aménagement Hydroagrocole.

- Respect des planning et des budgets des travaux.

- Coordination avec les maitres d'ouvrages, les bureaux d'Etudes et les Architectes et les différents intervenants dans la gestion des projets.



Autres activités:

- Vice Président de l'Amicale des Ingénieurs de Génie Rural



Mes compétences :

Budget

Conception

Coordination

Coordination technique

Planning

Réalisation

Suivi des travaux

Technique

travaux publics