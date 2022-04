Hicham SLIMANI

Professionnel dans le domaine du génie électrique, soucieux d'obtenir des résultats et doté de nombreuses compétences techniques et analytiques, doté presque de 5 ans d'expérience professionnelle et plus d'un an dans l'enseignement technique, et d'une grande capacité à encadrer les autres.



Mes compétences :

Assemblage et montage mécanique

Électricité industrielle

MikroC

Isis Proteus

SolidWorks

AutoCAD

Grafcet

Ladder

Langage assembleur

Visual Basic

Programmation

Automatismes industriels

Instrumentation

Régulation industielle

ABB

YOKOGAWA

Zelio Logic

Microcontroleur

SIEMENS S7

Microsoft Office

Automates programmables

API

PL7

PL7 Pro

STEP7