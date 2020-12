Hicham SOUILMI

Je suis :

Canadien/marocain et français

Un spécialiste SEO et données analytiques

J'AI :

15 ans d'expérience dans les domaines : analytiques, SEO, systèmes Intranet / Internet / information en tant que développeur d'applications Web / intégrateur , webmaster et consultant pour le Web .

travaillé pour diverses entreprises et organisations internationales à Paris , Le Caire , Montréal ...

Solides compétences en informatique et une connaissance approfondie de la production web .



J'AI :

Une maîtrise en informatique ( Applications Internet avancée ) et de deux baccalauréats ( communication audiovisuelle et d'Histoire)

eu l'occasion de travailler en Europe , Moyen-Orient et d'aujourd'hui au Canada dans un environnement multiculturel avec des collègues multinationaux .



Spécialités:



Mes compétences :

SMO

Editing

Intranet

social media

Wordpress

xhtml

Drupal

Uml

Eclipse

Jquery

E-commerce

Médias sociaux

Web marketing

Seo

SEM

Gestion de projet web

Search

Stratégie digitale

Direction de projet

Gestion de projet

Webmarketing

Digital Asset Management