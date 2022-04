Hicham TAGHI

Ayant moi même une longue experience dans l'organisation des grands événements, mon associé dans le voyage Corporate, nous avons crée notre agence de voyage et d'événement Corporate afin de pouvoir proposer à nos clients (Entreprises / Groupes) des programmes originaux et sur mesure pour leurs voyages (Séminaires, Récompences, lancement de produit ou simplement incentive).

Fort de notre motivation et de notre créativité, en tant que réceptif, sans prétention aucune, nous guarantissons un service haut de gamme, une réactivité et des programmes personnalisés qui nous ont valus la confiance de nombreuses multinationales.

Consultez-nous pour vos projets de voyages Corporate ou de groupes...ça ne coûtera rien d'essayer !



ONLYONE, Artisans de l’événement, créateurs d’émotions

www.onlyonemorocco.com



Mes compétences :

Chef de produit

Communication

Communication - Marketing

Corporate Travel

Evénementiel

Hôtellerie

Manager

Marketing

Marketing manager

MICE

Responsable marketing

Team building

Travel

Voyages