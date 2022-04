Hicham TARHINI

J'ai un profil technique varié dans plusieurs secteurs d'activités. Avec mon diplôme d'ingénieur en informatique et télécoms, s'ajoute une formation en recherche scientifique et une expérience de 3 ans en tant qu'ingénieur en compatibilité électromagnétique (simulations numériques).

De plus, je dispose de 2 ans d'expériences à l'international en tant qu'ingénieur de projet et de support technique pour des progiciels de calcul scientifique. Mon profil contient aussi des activités de marketing et d'avant ventes avec des expériences en tant que formateur. J'ai également des fortes connaissances en JAVA et certifié Win2000 pour les réseaux informatiques. Mes compétences linguistiques: Français, allemand, anglais et arabe.



Mes compétences :

Avant ventes et conduite de projets

Simulations numériques

MATLAB

Réseaux informatiques

Formateur en informatique

JAVA

SAP/AirSupply

Relations clientèles et fournisseurs. Gestion

Test et Validation de logiciel

Conduite Projet

Linux