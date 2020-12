Rodolphe IRIBARNE

Pilote de projet Web polyvalent de niveau BAC+4, je suis spécialisé dans l'accompagnement et le conseil sur le choix des technologies Internet (audit, conseil, plan d'action et réalisation).



Mes premiers pas dans le "Web" se transformèrent rapidement en véritable passion pour ce média qui demandait entre autres des compétences en développement, graphisme et communication.



Formé en alternance, j'ai rapidement pu voir l'application du "théorique" dans les contraintes inhérentes au pilotage de projets, que ce soit au travers de la maîtrise des développements, des coûts de production et de la relation client.



Mon objectif est de fournir un travail professionnel et de qualité pour chacune des missions qui me sont confiées...



Mes compétences :

Graphiste web et papier

Pilotage de projet

Photographie

Développeur

MySQL

PHP

CMMI

Développement web

SEO

Gestion de projet

JQuery