Ludovic SAINT-AROMAN

Un Coin de Paradis est une agence conseil créée en 2001, spécialisée en communication corporate.



Nos principales réalisations : web, presse d'entreprise (interne, externe), édition, films institutionnels, journaux TV, films publicitaires...



Toutes nos prestations sont intégrées : conseil, rédaction, réalisation, production. Le positionnement de nos sociétés visent en effet à proposer des prestations réalisées par des équipes internes à forte expertise.



J'assure le déploiement de l'offre web, convergente de l'offre éditoriale et de l'offre production vidéo, déjà proposées par Un Coin de Paradis.



Mon profil me permet de diriger les projets multimedia en me positionnant comme l'interlocuteur unique, en étroite collaboration avec les équipes de développement, les concepteurs rédacteurs et le studio de création.



Passionné par mon métier, j’aime échanger et partager avec les créatifs et entrepreneurs du secteur.



Une phrase me semble bien définir notre métier : « La seule constante, c’est le changement ». Convaincu de faire pour de multiples raisons l’un des métiers les plus passionnants et stimulants, je serais ravi d'en discuter avec vous.



Mes compétences :

Applications mobiles

E-mailing

Emailing

Internet

Intranet

Site internet

Site intranet

travail collaboratif

Web