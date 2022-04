Hicham ZIAT

Je suis chef d’agence de Tanger et la région du nord, je m’occupe essentiellement de l’assurance de la fiabilité et de la fluidité des flux d’information, physique et documentaire, par la mise en place et le suivi quotidien et l’application des procédures et l’élaboration des tableaux de bord,

Je m’occupe aussi de la tache prospection commercial et fidélisation,

Je gère un magasin des colis arrivage/expédition, et je pilote l’opération de l’inventaire hebdomadaire, je gérais une équipe d’une douzaine de personne incluant des agents administratifs des livreurs et des manutentionnaires

Bref je fais de la messagerie nationale





ZIAT Hicham



Mes compétences :

Logistique

Transport

Prospection commerciale

Gestion des stocks