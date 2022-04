Hicham ZOUHIR

Monsieur,



Après un Bac+5 en formation d’ingénieur d’état en télécommunication et une expérience de plus de 8 ans comme ingénieur ingénieur d’affaires et Senior Account Manager dans des Intégrateurs Spécialisée en ingénierie des réseaux et l'opérateurs Multiservice -MEDITEL- j’exerce à ce jour Chez - CBI - comme Responsable commercial Afrique Francophone assurant l’aspect administratif et commercial.



Les différents travaux réalisés depuis le début de ma carrière professionnelle m’ont permis de développer plusieurs aptitudes nécessaires à la pratique du métier Commercial et les processus de Management. Ainsi le travail en équipe, la gestion des projets, la gestion d’équipe et les capacités d’analyse et de recherche ou bien encore l’aspect relationnel de la profession sont autant de compétences que j’ai pu perfectionner.



Mes compétences :

Commercial

Directeur commercial

DIRECTOR

Manager

Sales

Sales Director

Sales manager