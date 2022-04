Hichem BOUKHIAR

Services aux particuliers et aux entreprises.



1- Conception et décoration intérieur en 3D .

2- Livraison, montage de tous types de mobilier, et rayonnages avec fixation .

3- Livraison d'équipements ménagers avec déballage ou/et installation.

4- Petits déménagements .

5- Entretien du domicile et des bureaux .

6- Petites réparations de meubles, et bricolage .

7- Services d’aides administratives aux particuliers et entreprises .

8- Collecte et livraison à domicile, et aux bureaux, de linge repassé .

9- Livraison de courses, et de repas à domicile, et aux bureaux .